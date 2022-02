Pechino 2022: sci, Sofia Goggia arrivata in Cina (Di lunedì 7 febbraio 2022) Pechino, 7 feb. (Adnkronos) - L'zzurra Sofia Goggia è arrivata in Cina all'aeroporto di Pechino con un volo Air China proveniente da Malpensa per iniziare la sua Olimpiade. La sciatrice bergamasca, dopo l'infortunio subito nella caduta nel superG di Cortina il 23 gennaio scorso, ha svolto un lavoro di recupero in Italia ed ora è arrivata in Cina per la discesa libera femminile del 15 febbraio. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022), 7 feb. (Adnkronos) - L'zzurrainall'aeroporto dicon un volo Air China proveniente da Malpensa per iniziare la sua Olimpiade. La sciatrice bergamasca, dopo l'infortunio subito nella caduta nel superG di Cortina il 23 gennaio scorso, ha svolto un lavoro di recupero in Italia ed ora èinper la discesa libera femminile del 15 febbraio.

