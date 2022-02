Pd | Fioroni | ' il centro è il suo destino | non è una proposta vecchia'

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Dice Graziano Delrio che ilè una. So perché alza le barricate, ma consiglierei, non solo a lui, di usare maggiore prudenza". Lo scrive Beppein un editoriale su Formiche.net. Spiega l'esponente dem: "Delrio teme ilcome palude, ma non considera che la palude, osservata e conosciuta in questo ultimo quarto di secolo, si è imposta laddove la destra e la sinistra hanno ceduto a un criterio di prevaricazione, stando almeno alla percezione comune. Chi ha vinto, non ha governato. Forse è, allora, la riproposizione di questa dialettica". "A mio modo di vedere ildel Partito democratico sta proprio nel farsi '', come del resto è avvenuto appena qualche mese fa in ...

Formiche.net

Delrio teme ilcome palude, ma non considera che la palude, osservata e conosciuta in questo ultimo quarto di secolo, si è imposta laddove la destra e la sinistra hanno ceduto a un criterio di ...Prendendo le mosse dal lavoro della Commissione stragi, la Commissioneha approfondito la ...vita a un ambizioso progetto di egemonia politico - culturale per il tramite del Cerpet (...Roma, 8 feb. "Dice Graziano Delrio che il centro è una proposta vecchia. So perché alza le barricate, ma consiglierei, non solo a lui, di usare maggiore prudenz ...Dice Graziano Delrio che il centro è una proposta vecchia. So perché alza le barricate, ma consiglierei, non solo a lui, di usare maggiore prudenza. Il commento di Giuseppe Fioroni Non mi ...