Paura per Federica Panicucci: “Sono viva per miracolo” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Attimi di terrore per Federica Panicucci che è stata colpita da una tegola La news di gossip è stata pubblicata su Gossip Blog. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 7 febbraio 2022) Attimi di terrore perche è stata colpita da una tegola La news di gossip è stata pubblicata su Gossip Blog. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

TgLa7 : #Vento forte a Milano, si sono registrate raffiche fino a 110Kmh: feriti e danni a causa del vento fortissimo… - RaiCultura : 'La mia generazione è stata venduta all'età di vent'anni. Ma non per fame, per qualcosa di peggio. Per paura'. Curz… - fabioalisei : Queste persone mi bullizzano. Ho paura per me e la mia famiglia. Segnalatele per favore - proteggitidame_ : RT @vivalaltopa: 'Bar e ristoranti sono vuoti perché la gente ha paura'... Non potrete mentire e tappare la realtà per sempre - usergayasf : giuro farei di tutto per quella donna mi faccio paura -