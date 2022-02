Papa Francesco ospite a Che Tempo Che Fa: “Lager in Libia, Ue deve mettersi d’accordo” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ieri sera Papa Francesco è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa. Il pontefice ha parlato di Libia, di migranti e della necessità di toccare le miserie dell’altro. Spazio anche ad un discorso sulla famiglia e a momenti divertenti come quello sul tango Papa Francesco da Fazio e il bisogno di toccare l’altro “Ci sono Lager nella Libia” . È la dura affermazione di Papa Francesco a Che Tempo che fa. Il pontefice ospite di Fabio Fazio ha parlato dell’Unione Europea che “deve mettersi d’accordo” non lasciando l’onere del problema dei migranti solo ad alcuni paesi come Italia e Spagna. In particolare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ieri seraè statodi Fabio Fazio a Cheche fa. Il pontefice ha parlato di, di migranti e della necessità di toccare le miserie dell’altro. Spazio anche ad un discorso sulla famiglia e a momenti divertenti come quello sul tangoda Fazio e il bisogno di toccare l’altro “Ci sononella” . È la dura affermazione dia Cheche fa. Il ponteficedi Fabio Fazio ha parlato dell’Unione Europea che “” non lasciando l’onere del problema dei migranti solo ad alcuni paesi come Italia e Spagna. In particolare ...

chetempochefa : 'Con i migranti quello che si fa è criminale. Per arrivare al mare soffrono tanto. Ci sono dei filmati sui lager ne… - chetempochefa : 'Pensi che con un anno senza fare armi, si potrebbe dare da mangiare e educazione a tutto il mondo, gratuito. Ma qu… - chetempochefa : 'Ci manca il toccare le miserie. Il toccare, ci porta all'eroicità. Penso ai medici, agli infermieri e infermiere c… - PDUmorista : Papa Francesco 'C'è il mistero della sofferenza dei bambini che sono malati. Se mi chiedete perché, non so risponde… - marcodapisa2 : Strano che nessuno, su queste pagine, non dica niente dell’intervista di Fazio a Papa Francesco Ieri sera su Rai 3. -