Non c'è crimine più grande che rubare i sogni di una generazione (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Sud e il Nord del mondo sono dappertutto, ma non allo stesso modo. Ieri, il 6 febbraio, si commemorava nell'azione quanto accaduto appena otto anni or sono alle porte di Ceuta, cittadina del regno di Spagna in pieno territorio marocchino. La guardia civile spagnola ha sparato su centinaia di migranti che, a nuoto, cercavano di raggiungere il territorio 'europeo' per trovare quanto avevano smarrito in patria. In seguito all'azione violenta delle guardie, vi furono decine di migranti dispersi e almeno dodici cadaveri identificati. Dare loro un volto, un nome, una storia, una famiglia e immaginarne i sogni infranti è stato un lavoro improbo che solo la paziente tessitura delle famiglie e delle associazioni hanno saputo compiere. Si tratta di Samba, Youssouf, Keita, Yves, Armand, Jeannot, Oumar, Blaise, Daouda, Ousmane, Larios, Nana… e una sconosciuta neppure ...

