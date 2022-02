Incidente aereo in Islanda | tra le vittime anche uno youtuber di 22 anni con 1 milione di follower

(Di lunedì 7 febbraio 2022) C’èJosh Neuman, unoseguito da oltre 1di utenti, tra ledello schianto di un piccolo Cessna in, avvenuto ieri 6 febbraio. Il giovane, 22, è deceduto insieme agli altri passeggeri: Nicola Bellavia, un belga di 32anch’egli noto per le sue foto di viaggio sui social, un olandese di 27. Mortoil pilota del mezzo, un islandese di 49. I corpi dei quattro sono stati ritrovati vicino al lago Thingvallavatn, a est di Reykjavik, domenica sera. Fino a ieri, non era ancora chiara l’identità di tutte le, resa pubblica oggi dalla polizia locale. Neuman, skater professionista, era noto per i suoi video in cui si mostrava in performance sulle ...

Advertising

suffissi : Stanotte non riuscendo ad addormentarmi ho visto la prima puntata di Yellowjackets perché mi ero convinta fosse un… - stefanodonadio : Accadde oggi: Steve Wozniak sopravvive ad un incidente aereo - spidermac : Accadde oggi: Steve Wozniak sopravvive ad un incidente aereo - CarloCostelli : RT @James_Cook86: Oddio, dire delle Torri gemelle che sono state un 'incidente aereo' è un po' riduttivo ?? - James_Cook86 : Oddio, dire delle Torri gemelle che sono state un 'incidente aereo' è un po' riduttivo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente aereo

Open

A due anni esatti dalla morte avvenuta in un tragicoa soli 23 anni , venerdì 11 febbraio, il Comune di Castel San Pietro ricorderà Tommaso Battini con lo scoprimento di un'opera celebrativa. L'appuntamento è alle ore 15.30 in Municipio, ...Ha lavorato da giovane per alcuni quotidiani della Florida e, con un'intervista ai sopravvissuti all'sul Delta 191 , è entrato in lizza per il premio Pulitzer. Poi è passato al Los ...Bob Aguilar spiega: "Mio figlio Jason è stato coinvolto in un incidente. Si trovava con la ... Loro hanno accelerato il processo di trasporto aereo nell'ospedale di Mission Viejo".Al momento non si conoscono i dettagli o i problemi che avrebbero portato a questo clamoroso incidente anche se è già stata aperta un’inchiesta per fare luce sull’accaduto. Avevamo ipotizzato un ...