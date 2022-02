“Giocatori non convincenti, la Roma è più completa del Napoli”: l’hanno detto in diretta! (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Napoli è tornato sempre più prepotente in lotta per il campionato, piazzandosi in vista della sfida all’Inter di sabato prossimo al secondo posto, ad un punto di distanza proprio dai nerazzurri. A Canale 8 durante la trasmissione Il Bello del Calcio è intervenuto Adriano Bacconi, collaboratore tecnico e opinionista, per commentare la stagione e la rosa degli azzurri. VENICE, ITALY – FEBRUARY 06: Andrea Petagna of Napoli celebrates his team’s second goal during the Serie A match between Venezia FC and SSC Napoli at Stadio Pier Luigi Penzo on February 06, 2022 in Venice, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)Bacconi duro sulla rosa del Napoli, critiche a Elmas e Jesus Adriano Bacconi, poi, ha fatto dei commenti, con tanto di critiche, anche su alcuni elementi della rosa del Napoli: “A ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ilè tornato sempre più prepotente in lotta per il campionato, piazzandosi in vista della sfida all’Inter di sabato prossimo al secondo posto, ad un punto di distanza proprio dai nerazzurri. A Canale 8 durante la trasmissione Il Bello del Calcio è intervenuto Adriano Bacconi, collaboratore tecnico e opinionista, per commentare la stagione e la rosa degli azzurri. VENICE, ITALY – FEBRUARY 06: Andrea Petagna ofcelebrates his team’s second goal during the Serie A match between Venezia FC and SSCat Stadio Pier Luigi Penzo on February 06, 2022 in Venice, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)Bacconi duro sulla rosa del, critiche a Elmas e Jesus Adriano Bacconi, poi, ha fatto dei commenti, con tanto di critiche, anche su alcuni elementi della rosa del: “A ...

