Brambati | “Leao deve aumentare le giocate all’interno delle partite” | News

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Massimo, ex calciatore e attuale procuratore, ha rilasciatodichiarazioni su Rafael, attaccante del Milan

Advertising

cielorossonero : RT @Milannews24_com: Brambati: «Ecco cosa consiglio a Leao» - Milannews24_com : Brambati: «Ecco cosa consiglio a Leao» - gilnar76 : Brambati: «Ecco cosa consiglio a Leao» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Brambati: «Ecco cosa consiglio a #Leao» - sportli26181512 : TMW Radio - Brambati su Leao: 'Deve aumentare le giocate nella partita': Massimo Brambati, ex calciatore e attuale… -

Ultime Notizie dalla rete : Brambati Leao

Massimo Brambati, ex calciatore e attuale procuratore, si è così espresso a TMW Radio su Leao: "I giovani hanno tutti margini di miglioramento. Deve crescere in continuità, non solo senza palla. Deve ...Le dichiarazioni. Renato Panno. Il procuratore Massimo Brambati ha parlato del derby Inter-Milan di Serie A e dei margini di miglioramento di Rafael Leao. Il procuratore Massimo Brambati ha parlato ...