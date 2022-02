Vlahvoci si presenta all’Allianz | gol ed esultanza alla Dybala

(Di domenica 6 febbraio 2022) Dusan Vlahovic ha impiegato poco meno di un quarto d’ora per andare a segno con la Juve. Suo il primo gol nel match con il Verona Tredici minuti ha impiegato Vlahovic per mettere il timbroprima partita con la maglia della Juventus. L’attaccante serbo ha preso subito la mira e trovato il vantaggio. Scavetto, gol edmask’: il classe 2000 ha lanciato subito il primo messaggio con i bianconeri. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA L'articolo proviene da Calcio News 24.

VLAHOVIC E ZAKARIA – «Si sono integrati bene, non abbiamo ego in squadra, siamo dei professionisti e si sono trovati subito benissimo. Abbiamo cercato di farli sentire subito a casa e speriamo ci ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Dusan Vlahovic ha impiegato poco meno di un quarto d’ora per andare a segno con la Juve. Suo il primo gol nel match con il Verona ...