Spalletti: «Osimhen è un guerriero che ha messo insieme i pezzi della faccia e combatte con noi» (Di domenica 6 febbraio 2022) Nella conferenza stampa di presentazione di Venezia-Napoli, Luciano Spalletti ha risposto anche ad alcune domande su Victor Osimhen, che oggi dovrebbe tornare in campo da titolare, per la prima volta dopo l’operazione di ricostruzione di parte del viso. «Osimhen è un guerriero che ha messo insieme i pezzi della sua faccia e si è buttato a combattere con noi. E dobbiamo essere alla sua altezza di spirito. La reazione di Victor con Politano? Chiarita fra loro senza problemi. E speriamo ricapiti, nel senso di avere occasioni di far gol». Sulla possibilità che Osimhen venga schierato insieme a Mertens: «Possono giocare insieme, ma vanno fatte delle valutazioni su equilibri ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 febbraio 2022) Nella conferenza stampa di presentazione di Venezia-Napoli, Lucianoha risposto anche ad alcune domande su Victor, che oggi dovrebbe tornare in campo da titolare, per la prima volta dopo l’operazione di ricostruzione di parte del viso. «è unche hasuae si è buttato are con noi. E dobbiamo essere alla sua altezza di spirito. La reazione di Victor con Politano? Chiarita fra loro senza problemi. E speriamo ricapiti, nel senso di avere occasioni di far gol». Sulla possibilità chevenga schieratoa Mertens: «Possono giocare, ma vanno fatte delle valutazioni su equilibri ...

