Ricordate quando Marina La Rosa è apparsa in Beautiful? Sono passati 20 anni! (Di domenica 6 febbraio 2022) Ricordate quando Marina La Rosa è apparsa in Beautiful? Sono passati 20 anni; ecco il ruolo dell’ex concorrente del Grande Fratello. No, non avete assolutamente letto male: Marina La Rosa è apparsa nella seguitissima soap opera Beautiful. Non tutti ricordano questo particolare sulla concorrente della prima edizione del Grande Fratello, che ha preso parte di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 6 febbraio 2022)Lain20 anni; ecco il ruolo dell’ex concorrente del Grande Fratello. No, non avete assolutamente letto male:Lanella seguitissima soap opera. Non tutti ricordano questo particolare sulla concorrente della prima edizione del Grande Fratello, che ha preso parte di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

realtimetvit : Ormai sappiamo che @tommaso_zorzi ama le provocazioni. ????? Ma voi ve lo ricordate quando Anna Oxa fece scandalo su… - MentoreSiesto : @LaBombetta76 Ve lo ricordate quando ogni tanto qualcuno ci rimaneva secco? - gretaci_ : RT @ashcoltami: Ma vi ricordate l'anno scorso quando eravamo incazzati perché domenica in non iniziava più per colpa del Papa - aleguarins : RT @ashcoltami: Ma vi ricordate l'anno scorso quando eravamo incazzati perché domenica in non iniziava più per colpa del Papa - itscryang : RT @ashcoltami: Ma vi ricordate l'anno scorso quando eravamo incazzati perché domenica in non iniziava più per colpa del Papa -