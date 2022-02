Bastianini: 'Che moto la Ducati! Punto i primi 5 posti'. Quartararo: 'Yamaha in crescita' (Di domenica 6 febbraio 2022) Una bella giornata a Sepang per Enea Bastianini, che con la Ducati del Team Gresini ha stampato il miglior tempo assoluto della pista di Sepang. Il 24enne riminese, alla seconda stagione in motoGP, ... Leggi su gazzetta (Di domenica 6 febbraio 2022) Una bella giornata a Sepang per Enea, che con la Ducati del Team Gresini ha stampato il miglior tempo assoluto della pista di Sepang. Il 24enne riminese, alla seconda stagione inGP, ...

Advertising

motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Bastianini: “Che moto la Ducati! Punto i primi 5 posti”. Quartararo: “Yamaha in cresc… - GiovanniMeneguz : RT @DLenz96: Non mi sorprende che la GP21 sarebbe potuta andare più forte della GP22 nei primi giorni di test dell'anno, ma il primo posto… - Motorsport_IT : #MotoGP | Ecco gli scatti più bella della seconda ed ultima giornata dei test collettivi della MotoGP in Malesia, c… - DLenz96 : Non mi sorprende che la GP21 sarebbe potuta andare più forte della GP22 nei primi giorni di test dell'anno, ma il p… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2022 #TestSepang #TestMotoGPSepang #SepangTest #2022Loading Il pilota del #GresiniRacing da record sull… -