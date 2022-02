Amadeus, tremenda gaffe all’Ariston: lo hanno sentito tutti (Di domenica 6 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo si chiude con una situazione inaspettata. Il protagonista è stato Amadeus. Ecco cosa è successo, lo hanno sentito tutti. La settimana appena trascorsa si è legata tantissimo a quanto accaduto a Sanremo. Come sappiamo, quando inizia il Festival ci sono tutti gli occhi puntati. Da sempre, ormai, Sanremo genera sempre grande curiosità. Fonte GettyImagesAnche questa edizione targata Amadeus tris è stata un autentico successo. Ogni serata ha segnato record di ascolti e questo non può essere certamente un caso. Tutte le serate, al di là della competizione, hanno rappresentato spettacolo e sorprese a non finire. Finendo, poi, per non annoiare mai i presenti e i telespettatori da casa. Anche sul lato degli imprevisti è filato, quasi, ... Leggi su chenews (Di domenica 6 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo si chiude con una situazione inaspettata. Il protagonista è stato. Ecco cosa è successo, lo. La settimana appena trascorsa si è legata tantissimo a quanto accaduto a Sanremo. Come sappiamo, quando inizia il Festival ci sonogli occhi puntati. Da sempre, ormai, Sanremo genera sempre grande curiosità. Fonte GettyImagesAnche questa edizione targatatris è stata un autentico successo. Ogni serata ha segnato record di ascolti e questo non può essere certamente un caso. Tutte le serate, al di là della competizione,rappresentato spettacolo e sorprese a non finire. Finendo, poi, per non annoiare mai i presenti e i telespettatori da casa. Anche sul lato degli imprevisti è filato, quasi, ...

Luca_zone : RT @Mattiabuonocore: Trovo tremenda la precisazione di Amadeus sul fatto che i fiori li danno a tutti. La cosa anormale è non darli a tutti… - Mattiabuonocore : Trovo tremenda la precisazione di Amadeus sul fatto che i fiori li danno a tutti. La cosa anormale è non darli a tutti #sanremo2022 - LEBBY4EVER : @levibrazioni_of #Sanremo2022 Un enorme ringraziamento alla band per avere ricordato l'insostituibile… - fa_buio : Selezione tremenda quest’anno Amadeus cosa cazzo hai combinato e infatti Arisa è a casa. #sanremo2022 - TangeCla : … Io pensavo che Amadeus facesse una battuta tremenda sull’aver dimenticato i capelli, giuro, pensavo che Amadeus p… -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus tremenda Sanremo 2022, chi è Drusilla Foer ... una donna, una situazione, un menu, una casa, è la naturalezza, un valore sempre premiante: Amadeus è un uomo leggibile, naturale, magari poi è una carogna tremenda, ma ad oggi è stato molto gentile"...

Sanremo 2022, Drusilla Foer parte in quarta: vorrei un Papa donna 'Sono qui perché 'Amadeus mi ha sedotto con la naturalezza, un valore sempre premiante. Lui è leggibile, è naturale… poi magari è una carogna tremenda, ma a oggi è una persona naturale'. ...

