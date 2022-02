Uomini e Donne, c’è una corteggiatrice che non può tornare in studio: il motivo (Di sabato 5 febbraio 2022) Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Maria De Filippi potrebbe ufficializzare l’eliminazione di una corteggiatrice. Ecco cosa è successo dopo la registrazione. Le indiscrezioni sulle registrazioni del 3 febbraio di Uomini e Donne rivelano che Denise Mingiano ha lasciato lo studio del Trono Classico. Dopo che è stata trasmessa la sua esterna con il L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Nelle prossime puntate di, Maria De Filippi potrebbe ufficializzare l’eliminazione di una. Ecco cosa è successo dopo la registrazione. Le indiscrezioni sulle registrazioni del 3 febbraio dirivelano che Denise Mingiano ha lasciato lodel Trono Classico. Dopo che è stata trasmessa la sua esterna con il L'articolo proviene da Inews24.it.

