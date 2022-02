Sanremo, per la quarta serata uno share di oltre il 60% (Di sabato 5 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Grandi numeri per gli ascolti anche per laquarta serata del Festival di Sanremo. Per la prima parte (21.29 – 23.39): 14 milioni 731 mila spettatori, con uno share del 59.2 per cento. Per la seconda parte (23.44-01.41): 7 milioni 543 mila spettatori, con uno share del 63.5 per cento. Ascolto complessivo: (21.29 – 01.41): 11 milioni 378 mila spettatori con uno share del 60.6 per cento. (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Grandi numeri per gli ascolti anche per ladel Festival di. Per la prima parte (21.29 – 23.39): 14 milioni 731 mila spettatori, con unodel 59.2 per cento. Per la seconda parte (23.44-01.41): 7 milioni 543 mila spettatori, con unodel 63.5 per cento. Ascolto complessivo: (21.29 – 01.41): 11 milioni 378 mila spettatori con unodel 60.6 per cento. (ITALPRESS).

