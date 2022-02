Sanremo Moda: Armocromia canaglia (Di sabato 5 febbraio 2022) La quarta serata del Festival, dedicata alle cover (per la prima volta anche internazionali) dagli anni Settanta ai Novanta, è stata un tripudio di colori e luccichii. Amadeus abbandona le sfumature di blu e sceglie una giacca metallizzata e cangiante con una trama geometrica in risalto. Decisamente più modesti e raffinati i look della co-conduttrice Maria Chiara Giannetta in Giorgio Armani Privé (con gioielli Crivelli). Un abito corto nero, un frac, un abito acquarello con cristalli colorati e uno color magenta, sempre tempestato di cristalli. Incantevole. Sceglie Giorgio Armani anche uno degli ospiti della serata, Lino Guanciale, in total black con papillon. Jovanotti, sia nell’esibizione con Gianni Morandi (vincitore della serata) sia nell’incontro con l’amico Amadeus, indossa invece Brioni. La serata inizia con Noemi al pianoforte, in un abito di jersey magenta dal lungo strascico, ... Leggi su panorama (Di sabato 5 febbraio 2022) La quarta serata del Festival, dedicata alle cover (per la prima volta anche internazionali) dagli anni Settanta ai Novanta, è stata un tripudio di colori e luccichii. Amadeus abbandona le sfumature di blu e sceglie una giacca metallizzata e cangiante con una trama geometrica in risalto. Decisamente più modesti e raffinati i look della co-conduttrice Maria Chiara Giannetta in Giorgio Armani Privé (con gioielli Crivelli). Un abito corto nero, un frac, un abito acquarello con cristalli colorati e uno color magenta, sempre tempestato di cristalli. Incantevole. Sceglie Giorgio Armani anche uno degli ospiti della serata, Lino Guanciale, in total black con papillon. Jovanotti, sia nell’esibizione con Gianni Morandi (vincitore della serata) sia nell’incontro con l’amico Amadeus, indossa invece Brioni. La serata inizia con Noemi al pianoforte, in un abito di jersey magenta dal lungo strascico, ...

Advertising

Greenpeace_ITA : #StopGreenwashing a Sanremo! #Cosmo e #Larappresentantedilista hanno accettato la nostra sfida. Fermiamo le pubblic… - glooit : Sanremo Moda: Armocromia canaglia leggi su Gloo - panorama_it : L'analisi del colore conquista il Festival come il Fantasanremo. Gli artisti scelgono sempre più spesso «outfit mon… - juhaaromaa : RT @Greenpeace_ITA: #StopGreenwashing a Sanremo! #Cosmo e #Larappresentantedilista hanno accettato la nostra sfida. Fermiamo le pubblicità… - StefanoPiffer74 : 'Non hai la minima idea dello stile e del senso della moda...' 'Beh, penso che dipenda da quello che uno...' 'No, n… -