Covid: morto il biologo Franco Trinca, coordinatore di un movimento no vax (Di sabato 5 febbraio 2022) E’ morto per le conseguenze del Covid all’ospedale di Città di Castello il biologo Franco Trinca , 70 anni, tra i coordinatori del movimento « Uniti per la libera scelta » composto da varie associazioni... Leggi su feedpress.me (Di sabato 5 febbraio 2022) E’per le conseguenze delall’ospedale di Città di Castello il, 70 anni, tra i coordinatori del« Uniti per la libera scelta » composto da varie associazioni...

