PS4 Rilasciato PS4 Package Manager4PT v2 35

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Pubblicato un nuovo aggiornamento 2.35 di PS4Manager(4PT) dallo sviluppatore victorrjimenezz .Questo strumento è simile a uno store-homebrew dove vi permette di scaricare facilmente PKG sulla vostra PS4 Jailbroken senza la necessità di utilizzare un computer. Attenzione: non è possibile scaricare materiale pirata da questa app. Caratteristiche Le attuali funzionalità dell’app funzionante sono: Download di PKG da repository/direttamente da un URL Possibilità di mettere in pausa/riprendere un download Aggiunta/rimozione di repository Ricerca di app, filtraggio per nome e repository. Installa/Disinstalla i PKG scaricati. 4PT si aggiorna automaticamente Changelog Risolto il bug che causava la chiusura dell’app durante l’inizializzazione a causa di un errore durante l’inizializzazione per alcuni utenti Aggiungi URL Enconding per consentire caratteri speciali (in ...