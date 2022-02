In Spagna si chiede una commissione d’inchiesta sugli abusi sessuali nella Chiesa (Di venerdì 4 febbraio 2022) In Spagna potrebbe essere istituita una prima grande inchiesta sugli abusi sessuali nella Chiesa. Il terremoto che scuote le fondamento del Vaticano, dai casi di pedofilia scoperti dall’inchiesta sui sacerdoti tedeschi (che coinvolge anche il Papa emerito Joseph Ratzinger) alle spinte per una sempre maggiore apertura verso le donne e la comunità Lgbt, arriva fino nella penisola Iberica, in un Paese di forte e consolidata tradizione cattolica. La scorsa settimana tre partiti spagnoli, Unidas Podemos (UP), Euskal Herria Bildu (EH Bildu) e ERC, hanno infatti presentato al Congresso la richiesta di creare una commissione d’inchiesta per indagare sui casi di pedofilia e abuso sui minori all’interno della Chiesa cattolica ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 4 febbraio 2022) Inpotrebbe essere istituita una prima grande inchiesta. Il terremoto che scuote le fondamento del Vaticano, dai casi di pedofilia scoperti dall’inchiesta sui sacerdoti tedeschi (che coinvolge anche il Papa emerito Joseph Ratzinger) alle spinte per una sempre maggiore apertura verso le donne e la comunità Lgbt, arriva finopenisola Iberica, in un Paese di forte e consolidata tradizione cattolica. La scorsa settimana tre partiti spagnoli, Unidas Podemos (UP), Euskal Herria Bildu (EH Bildu) e ERC, hanno infatti presentato al Congresso la richiesta di creare unaper indagare sui casi di pedofilia e abuso sui minori all’interno dellacattolica ...

Luce_news : In Spagna si chiede una commissione d’inchiesta sugli abusi sessuali sui minori nella Chiesa - simolar1984 : Speranza chiede il tampone ai turisti ogni 48 ore, secondo voi in Italia verranno? Secondo me da qui non passeranno… - MassimoAlm : @jacopoformia Viviamo in Spagna, estate, tre giorni in Italia. Si va al Fila, esce Alex e mio figlio in spagnolo le… - CalcioOggi : Dalla Spagna: Allegri vuole confermare Morata, la Juve chiede lo sconto all'Atletico - Tutto Juve - TUTTOJUVE_COM : Dalla Spagna: Allegri vuole confermare Morata, la Juve chiede lo sconto all'Atletico -