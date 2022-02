“Droga dietro le quinte”. Sanremo 2022, arriva la denuncia choc: “Si capisce da alcuni cantanti” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sanremo 2022, le allusioni di Mario Adinolfi. Il leader e fondatore del Popolo della Famiglia ne avrebbe parlato a microfoni di Radio Roma inseguito alle dichiarazioni del deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone che ha proposto di effettuare un esame tossicologico per conduttori e artisti del Festival di Sanremo senza per questo sfuggire alle polemiche. Le parole di Adinolfi: “Mi pare evidente che qualche tipo di sostanza stupefacente possa circolare dietro le quinte: basta vedere alcune esibizioni…” e ancora: “Penso ci sia una qualche diffusione di sostanze , sembra esserci secondo me in qualche performance un evidente intervento delle sostanze”. Poi aggiunge: “Purtroppo mi dispiace perché sono ragazzi giovani, giovanissimi, ma l’evidenza è sotto gli occhi di tutti: c’è sicuramente ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022), le allusioni di Mario Adinolfi. Il leader e fondatore del Popolo della Famiglia ne avrebbe parlato a microfoni di Radio Roma inseguito alle dichiarazioni del deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone che ha proposto di effettuare un esame tossicologico per conduttori e artisti del Festival disenza per questo sfuggire alle polemiche. Le parole di Adinolfi: “Mi pare evidente che qualche tipo di sostanza stupefacente possa circolarele: basta vedere alcune esibizioni…” e ancora: “Penso ci sia una qualche diffusione di sostanze , sembra esserci secondo me in qualche performance un evidente intervento delle sostanze”. Poi aggiunge: “Purtroppo mi dispiace perché sono ragazzi giovani, giovanissimi, ma l’evidenza è sotto gli occhi di tutti: c’è sicuramente ...

