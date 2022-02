Dakota Johnson in trattative per interpretare Madame Web nell’universo di Spider-Man

(Di venerdì 4 febbraio 2022) L’universo di-Man sembra essere in espansione. Il progetto della Sony di realizzare altri film sta prendendo sempre più piede e, dalle ultime indiscrezioni trapelate in rete, pare chesia inperWeb. La notizia è stata confermata da Entertainment Weekly. L’attrice, divenuta celebre per Cinquanta sfumature di grigio, si … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

