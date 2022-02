Cacciari | «De Laurentiis non è simpatico ma il suo Napoli funziona È la mia seconda squadra»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 febbraio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimo, filosofo ed ex sindaco di Venezia: “Lo scudetto è dell’Inter, il Milan ha unada quarto posto, non di più. Il titolo andrà ai nerazzurri a meno di clamorose sorprese. Ho iniziato a tifare Milan tantissimi anni fa, dopo i rossoneri laper me è il. Non ci dovrebbe essere partita contro il Venezia. I lagunari giocano anche in maniera piacevole. Come tutte le squadre allenate da giovani, ha dimenticato il calcio all’italiana. Per le squadre molto forti va bene, per quelle deboli è una sciagura e rischiano di subire 3-4 gol a partita. Non riesco ad essere nostalgico di Berlusconi, ma sicuramente dei vari Gullit, Rijkaard, van Basten. Presidente della Repubblica? Non capisco come si faccia ...