Ucraina | Pentagono | “Russia vuole invaderla con un falso pretesto” Cremlino | “Falso | non è la prima volta che gli Usa lo dicono”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Laè pronta a invadere l’con un. Ne sono convinti al, secondo cui Mosca ha sviluppato un piano che ha già ricevuto un’approvazione ad alto livello e che prevede di entrare in territorio ucraino con la scusa di unattacco di Kiev alle postazioni filo-russe non solo nel Donbass, ma anche nel territorio della Federazione. A provarlo, spiegano, c’è unvideo prodotto proprio dalla propaganda russa che mostra un attacco delle forze militari di Kiev contro il territorio russo o contro la popolazione russofona nell’est dell’. Immediata, però, la risposta del: “Non è lache negli ...

Advertising

rtl1025 : ??? 'Abbiamo informazioni che i russi vogliano invadere l'#Ucraina con un pretesto. Una delle ipotesi è che inventin… - MediasetTgcom24 : Ucraina, il Pentagono conferma il piano russo per un'invasione con pretesto #ucraina #pentagono #usa #russia… - Marco86Stracci : RT @Cambiacasacca: Il pentagono conferma che la russia invaderà l'ucraina con un pretesto. Tipo solo perché gli americani spareranno nei co… - MichelaRoi : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, il Pentagono conferma il piano russo per un'invasione con pretesto #ucraina #pentagono #usa #russia #washing… - infoitsalute : Ucraina: Pentagono, abbiamo informazioni su piano Mosca di invadere con pretesto -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Pentagono

... "Piano Mosca per invadere" "Abbiamo informazioni che i russi vogliano invadere l'... Lo ha detto il protavoce delJohn Kirby. In precedenza il Washington Post aveva reso noto ......del, John Kirby, confermando le indiscrezioni pubblicate da New York Times e Washington Post su un piano di Mosca per "fabbricare" pretesti favorevoli a una sua azione militare in. ...Ad affermarlo è il Pentagono, confermando quanto fatto trapelare da quattro ... quel Gerhard Schroeder che ora presiede il gigante petrolifero russo Rosneft e che ha accusato l'Ucraina di «bellicismo» ..."il pretesto per un'invasione dell'Ucraina". Quanto scrive il Washington post, citando quattro fonti, è riferito ad un piano che è stato di recente declassificato, ed è stato confermato dal pentagono ...