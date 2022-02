Sanremo, per la seconda serata 11,3 milioni di telespettatori (Di giovedì 3 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono stati 11 milioni 320 mila spettatori con uno share del 55,8 per cento gli spettatori che hanno visto su Rai1 la seconda serata del Festival di Sanremo 2022.La prima parte ha avuto 13 milioni 572 mila spettatori, con uno share del 55,3 per cento, la seconda parte 7 milioni 307 mila spettatori, con uno share del 57,4 per cento.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 3 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono stati 11320 mila spettatori con uno share del 55,8 per cento gli spettatori che hanno visto su Rai1 ladel Festival di2022.La prima parte ha avuto 13572 mila spettatori, con uno share del 55,3 per cento, laparte 7307 mila spettatori, con uno share del 57,4 per cento.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

DSantanche : Se ho capito bene (e ho capito bene) le cose stanno così: pensionato non vaccinato non può ritirare pensione alla p… - AnaMenaMusic : Da piccola guardavo il Festival di Sanremo in tv con i miei genitori e questo palco era un sogno lontano. Oggi sono… - trash_italiano : AMADEUS TU SEI GIÀ USCITO DALL'ARISTON. PRECISAMENTE QUANDO SEI ANDATO A RECUPERARE BUGO E MORGAN, DI NOTTE, PER LE… - Italia_Notizie : Sanremo 2022, Matteo Berrettini: “Sono bello, scusate non è colpa mia. Ma non gioco a tennis per farmi dire che son… - CatelliRossella : Sangiovanni, a Sanremo per tornare a respirare - Gli Artisti - -