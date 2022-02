Auguri a Claudio Valigi …

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 3 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto)- È stato designato da molti come il vice di Paulo Roberto Falcao nella stagione del secondo scudetto giallorosso, l’unica nella Capitale: ma all’inizio di quel campionatosostituì Carlo Ancelotti, ancora alle prese con un grave infortunio. L’esordio in Serie A è datato 12 settembre 1982, a Cagliari. Antonio Capitta della redazione Rai sarda descrisse così il terzo gol della Roma: “Lo segna Iorio, dopo un numero di alta classe dell’esordiente’. In quel campionato scese in campo tredici volte. Il club di Dino Viola lo aveva prelevato dalla Ternana. Lui, umbro di Deruta, tornerà poi nella sua terra natale, anche se al Perugia. Tra campionato cadetto e massima serie 125 partite e 7 gol. Negli ultimi anni ha fatto parte dello staff tecnico di Mimmo Di Carlo come allenatore in ...