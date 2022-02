Addio al digitale terrestre da parte di un altro canale: di quale si tratta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Continuano i cambiamenti graduali per quanto riguarda l’argomento canali del digitali terrestre. Il DVB-T2 è il nuovo standard del segnale televisivo, che entro il 1 gennaio 2023 entrerà in vigore in tutta Italia. Di recente diversi canali sono spariti dalla numerazione digitale e un nuovo canale non appare più dal 31 gennaio 2022. Il canale in questione era posizionato al numero 135: si tratta di EffeTv, dedicato alla Feltrinelli. La famosa casa editrice italiana si separerà da Sky. Tuttavia, Feltrinelli non ha intenzione di chiudere il suo progetto, anzi vuole continuare a portarlo avanti. Nel 2020 ha ottenuto un ricavo pari a più di 4 milioni di euro, che hanno conseguito un utile di 600 mila euro. Come è possibile leggere dal comunicato emanato da EffeTv, il canale si trasforma ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Continuano i cambiamenti graduali per quanto riguarda l’argomento canali del digitali. Il DVB-T2 è il nuovo standard del segnale televisivo, che entro il 1 gennaio 2023 entrerà in vigore in tutta Italia. Di recente diversi canali sono spariti dalla numerazionee un nuovonon appare più dal 31 gennaio 2022. Ilin questione era posizionato al numero 135: sidi EffeTv, dedicato alla Feltrinelli. La famosa casa editrice italiana si separerà da Sky. Tuttavia, Feltrinelli non ha intenzione di chiudere il suo progetto, anzi vuole continuare a portarlo avanti. Nel 2020 ha ottenuto un ricavo pari a più di 4 milioni di euro, che hanno conseguito un utile di 600 mila euro. Come è possibile leggere dal comunicato emanato da EffeTv, ilsi trasforma ...

