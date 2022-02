Venerdì 4 febbraio esce “Sanremo Compilation 2022” con tutti i cantanti in gara (Di mercoledì 2 febbraio 2022) MILANO – Tutte e venticinque le canzoni degli artisti in gara: anche la grande musica di questo festival é nel doppio cd “Sanremo Compilation 2022”, in uscita Venerdì 4 febbraio con etichetta Warner, l’unica Compilation ufficiale del festival, in collaborazione con Radio Italia Solomusicaitaliana: sarà in vendita in tutti i negozi di dischi, negli store digitali e in edicola con Sorrisi e Canzoni. La bella notizia è che anche quest’anno la Compilation con le canzoni del festival di Sanremo è una sola, doppia, per scongiurare il pericolo pirateria che ha sempre minacciato i dischi del festival di Sanremo, alcuni dei quali escono lo stesso Venerdì 4 febbraio; è ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 2 febbraio 2022) MILANO – Tutte e venticinque le canzoni degli artisti in: anche la grande musica di questo festival é nel doppio cd “”, in uscitacon etichetta Warner, l’unicaufficiale del festival, in collaborazione con Radio Italia Solomusicaitaliana: sarà in vendita ini negozi di dischi, negli store digitali e in edicola con Sorrisi e Canzoni. La bella notizia è che anche quest’anno lacon le canzoni del festival diè una sola, doppia, per scongiurare il pericolo pirateria che ha sempre minacciato i dischi del festival di, alcuni dei quali escono lo stesso; è ...

Ultime Notizie dalla rete : Venerdì febbraio Love is in the Air Anticipazioni dal 7 all'11 febbraio 2022: Il gesto estremo di Kiraz per avvicinare Serkan e Kemal! Puntata in onda Venerdì 11 febbraio 2022 Eda decide di sfruttare la scusa di essere tornata insieme a Serkan per organizzare una cena insieme a Kemal e Aydan : approfitterà della novità da comunicare ...

Mirano, le manifestazioni in programma a febbraio Programma dell'Amministrazione Comunale di Mirano in collaborazione con Enti e Associazioni venerdì 4 febbraio - ore 16.00 Sala conferenze, corte Errera Circolo Auser A. P. S. E. T. S. "I Tiepolo" Benessere è conoscenza: le patologie chirurgiche della tiroide Con il prof. Roberto Spinato ...

