Infibulazione in Italia | storie di un viaggio verso l’inferno

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Doveva essere una vacanza, undi famiglia, come quelli che si fanno sempre con tanto entusiasmo quando si è piccoli. E invece, quello delle due sorelline di Piacenza che insieme al padre sono volate in Africa la scorsa estate, si è trasformato in undi andata. E il ritorno ha cambiato tutto, lo ha fatto perché quella vacanza altro non era che una scusa per mutilare le bambine. L’episodio di cronaca, uno dei tanti, ci fa capire ancora una volta che voltarsi dall’altra parte non è possibile, che quello delle mutilazioni genitali femminili è un fenomeno concreto e reale, spaventoso e terribile, che dobbiamo prevenire e contrastare in maniera decisa. Molto è stato già fatto, ma c’è ancora tanto da fare. In, le leggi 583bis e 583ter, vietano l’esecuzione di qualsiasi ...