Ucraina, Orban a Putin: tempi difficili, ma ottima compagnia (Di martedì 1 febbraio 2022) "tempi difficili, ma li trascorriamo in ottima compagnia". Così il primo ministro ungherese Viktor Orban dal presidente russo Vladimir Putin. Un incontro molto criticato e osservato a livello ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) ", ma li trascorriamo in". Così il primo ministro ungherese Viktordal presidente russo Vladimir. Un incontro molto criticato e osservato a livello ...

Advertising

Imperator_98 : RT @ultimenotizie: Il premier ungherese #Orban incontra oggi a Mosca il presidente russo #Putin: una visita criticata dall'opposizione demo… - Fata_Turch : RT @ispionline: Oggi #Orban si è recato a #Mosca per incontrare Putin: il tredicesimo incontro tra i due. L’Ungheria è vicina alla #Russia… - Flavia0847 : RT @watohal: Ungheria, un esempio di correttezza che si distigue dagli altri vili sudditi, viene condannato da chi non può esimersi dall'in… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Orban a #Putin: «C’è bisogno di colloqui e di negoziati per una soluzione pol… - ilnida : RT @ispionline: Oggi #Orban si è recato a #Mosca per incontrare Putin: il tredicesimo incontro tra i due. L’Ungheria è vicina alla #Russia… -