Quirinale | lite Villarosa ex M5s – Meli su La7 “Salvini ha proposto Tremonti Avrebbe avuto alcuni voti di Pd e parte di LeU” “Dice cavolate”

(Di martedì 1 febbraio 2022) Scontro rovente a “L’aria che tira” (La7) tra la giornalista del Corriere della Sera, Maria Teresa, e il deputato del Gruppo Misto, Alessio, ex M5s e ora vicino alle posizioni di Alessandro Di Battista. Il parlamentare rivela che Matteo, negli incontri con gli altri partiti, avevail nome di Giulio, bocciato dalla stessa Lega dopo il niet di Silvio Berlusconi, che nel frattempo, assieme a Pd e al M5s, ha lavorato per la rielezione di Sergio Mattarella. E rivela: “Il nome disembrava potesse avere anche idel Pd e di alcune parti di LeU“.a questo punto insorge: “Guardi che non è mai sembrato a nessuno quel nome. Forse solo a lei ma all’universo mondo no. Il nome di...

Advertising

caterino_teresa : RT @Marilena0407: Il diario. “Quello lì è pericoloso se ne deve andare” - @luigidimaio #DiMaioOut - RobertaMoscate6 : RT @AvvMDerosa: Così è nato il Mattarella bis: le ore decisive e la lite nella notte su Belloni- - AvvMDerosa : Così è nato il Mattarella bis: le ore decisive e la lite nella notte su Belloni- - MauroCapozza : RT @Marilena0407: Il diario. “Quello lì è pericoloso se ne deve andare” - @luigidimaio #DiMaioOut - DamianoZoffoli : Il Colle e le ore decisive: la lite su Belloni la notte, poi l’intesa -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale lite

Il Fatto Quotidiano

Conte ha usato parole forti e chiare, parlando di quanto accaduto sule in particolare sulla bocciatura della candidatura di Elisabetta Belloni : ' Di Maio dovrà rendere conto di diverse ...Il day after dell'elezione di Sergio Mattarella al, una settimana di parossistica ... È unaa tutto campo. Qualche ora dopo Di Maio respinge le accuse al mittente: "Non si è mai parlato ...Il vero nodo dello scontro tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, con il Movimento 5 Stelle uscito a pezzi e lacerato dalla partita del Quirinale, è la compilazione delle liste elettorali per le ...L'ultimo atto della lunga disfida del Quirinale va in scena a Palazzo Chigi. Quando, al tavolo circolare del Consiglio dei ministri, Mario Draghi si ritrova seduto insieme ai rappresentanti di quei ...