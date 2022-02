Pacifico annuncia importanti novità per il 2022: in arrivo un libro e un disco (Di martedì 1 febbraio 2022) MILANO – “Pare, si dice, si mormora, che quest’anno uscirà un mio libro, un disco, ci saranno dei concerti. Da qui gli occhi stretti del miope a scrutare davanti, nel tentativo di capire quando e come. Vedo subito dei concerti, 4 serate speciali, una al mese a partire da fine febbraio”. Lo annuncia sui suoi canali social Pacifico (foto), aggiungendo che nei prossimi giorni fornirà ulteriori e più specifiche informazioni su questi suoi nuovi, imminenti progetti. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 1 febbraio 2022) MILANO – “Pare, si dice, si mormora, che quest’anno uscirà un mio, un, ci saranno dei concerti. Da qui gli occhi stretti del miope a scrutare davanti, nel tentativo di capire quando e come. Vedo subito dei concerti, 4 serate speciali, una al mese a partire da fine febbraio”. Losui suoi canali social(foto), aggiungendo che nei prossimi giorni fornirà ulteriori e più specifiche informazioni su questi suoi nuovi, imminenti progetti. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Pacifico annuncia importanti novità per il 2022: in arrivo un libro e un disco - ChiaraIaq : RT @TgLa7: La Russia annuncia manovre navali in tutto il mondo. In Atlantico, Pacifico, Artico e Mediterraneo - MariaLu91149151 : RT @MMaXXprIIme: 'La Russia annuncia manovre navali in tutto il mondo. In Atlantico, Pacifico, Artico e Mediterraneo' Terza Guerra Mondia… -