Maturità 2022, seconda prova scritta: cambia in base all’indirizzo di studi e sarà predisposta dalla sottocommissione (Di martedì 1 febbraio 2022) Nel pomeriggio del 31 gennaio il Ministero dell'Istruzione ha reso nota la modalità con cui si svolgerà l'esame di Stato 2022. Tornano le prove scritte, non solo la prima di italiano ma a sorpresa anche la seconda, che sarà una prova specifica relativa all'indirizzo dell'istituto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 febbraio 2022) Nel pomeriggio del 31 gennaio il Ministero dell'Istruzione ha reso nota la modalità con cui si svolgerà l'esame di Stato. Tornano le prove scritte, non solo la prima di italiano ma a sorpresa anche la, cheunaspecifica relativa all'indirizzo dell'istituto. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Ci saranno due scritti all'esame di maturità 2022: saranno l'italiano e una seconda prova. Lo ha deciso il… - repubblica : Maturita' 2022, tornano gli scritti: italiano e seconda prova. In anteprima l'ordinanza del ministro Bianchi - fattoquotidiano : Maturità, tutti contro la scelta di Bianchi. Presidi: “Passo indietro”. Studenti: “Seconda prova? Non abbiamo fatto… - RadioGoldAl : Come cambia la Maturità 2022: due gli scritti previsti dal Ministero - sdeangelis56 : Protestano gli studenti per la seconda prova. Se avessero amor proprio protesterebbero per avere la terza prova scr… -