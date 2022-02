Anna Tatangelo: sensualissima su Instagram! (Di martedì 1 febbraio 2022) La nota cantante diventa sempre più bella di anno in anno. Il suo ultimo post di Instagram ha fatto impazzire i followers. Anna Tatangelo fa impazzire i followersPossiamo dirlo con assoluta convinzione: Anna Tatangelo è decisamente rinata! La nota cantante si è lasciata alle spalle la storica storia d’amore con Gigi D’Alessio ed ora ha ripreso la sua vita in mano. Pochi mesi fa, avevamo assistito alla sua intervista ospite a Verissimo, occasione in cui la bellissima cantante appariva ancora toccata dall’addio al collega napoletano. Un dettaglio in particolare aveva fatto riflettere: il fatto che la Tatangelo avesse scoperto della gravidanza della nuova fiamma dell’ex dai vari giornali di gossip. La cantante ha dovuto affrontare di conseguenza un grande dolore, condiviso poi con ... Leggi su formatonews (Di martedì 1 febbraio 2022) La nota cantante diventa sempre più bella di anno in anno. Il suo ultimo post di Instagram ha fatto impazzire i followers.fa impazzire i followersPossiamo dirlo con assoluta convinzione:è decisamente rinata! La nota cantante si è lasciata alle spalle la storica storia d’amore con Gigi D’Alessio ed ora ha ripreso la sua vita in mano. Pochi mesi fa, avevamo assistito alla sua intervista ospite a Verissimo, occasione in cui la bellissima cantante appariva ancora toccata dall’addio al collega napoletano. Un dettaglio in particolare aveva fatto riflettere: il fatto che laavesse scoperto della gravidanza della nuova fiamma dell’ex dai vari giornali di gossip. La cantante ha dovuto affrontare di conseguenza un grande dolore, condiviso poi con ...

