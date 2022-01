Mascherine all’aperto e chiusura discoteche, ipotesi proroga 2 settimane (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, il Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi sta valutando di prorogare di due settimane -con un’ordinanza del ministero della Salute- l’obbligo di mascherina all’aperto e la chiusura delle discoteche, dunque fino al 15 febbraio. La decisione, riferiscono fonti presenti alla riunione, non è stata ancora assunta, ma verrà presa nel corso della riunione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, il Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi sta valutando dire di due-con un’ordinanza del ministero della Salute- l’obbligo di mascherinae ladelle, dunque fino al 15 febbraio. La decisione, riferiscono fonti presenti alla riunione, non è stata ancora assunta, ma verrà presa nel corso della riunione. L'articolo proviene da Italia Sera.

