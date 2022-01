Luca Abete e il suo cameraman aggrediti: questa sera a Striscia la Notizia (Di lunedì 31 gennaio 2022) questa sera a Striscia la Notizia, il TG satirico ideato da Antonio Ricci, l’aggressione a Luca Abete e al suo cameraman. Ecco le anticipazioni della nuova puntata. Luca Abete aggredito: ecco le anticipazioni della nuova puntata Attimi di tensione per Luca Abete e la sua troupe a Pollena Trocchia (Napoli). L’inviato di Striscia la Notizia, dopo aver ricevuto molte segnalazioni, è andato di persona presso un distributore di gpl che riempie bombole “a occhio”: una pratica non solo vietata per legge, ma anche estremamente pericolosa, perché può provocare una forte esplosione. La situazione è degenerata quando un uomo, avvisato della presenza del tg satirico, è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022)la, il TG satirico ideato da Antonio Ricci, l’aggressione ae al suo. Ecco le anticipazioni della nuova puntata.aggredito: ecco le anticipazioni della nuova puntata Attimi di tensione pere la sua troupe a Pollena Trocchia (Napoli). L’inviato dila, dopo aver ricevuto molte segnalazioni, è andato di persona presso un distributore di gpl che riempie bombole “a occhio”: una pratica non solo vietata per legge, ma anche estremamente pericolosa, perché può provocare una forte esplosione. La situazione è degenerata quando un uomo, avvisato della presenza del tg satirico, è ...

