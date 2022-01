Golf | Gareth Bale diventa ufficialmente ambasciatore globale R&A

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Golf Gareth

Sportface.it

Bale negli ultimi anni è stato visto più sui campi dache su quelli da calcio. Il 32enne gallese ormai da molto tempo non è più quello dei giorni miglior, ed è palese che il suo interesse ...Dall'olimpionico del nuoto Michael Phelps alla star della Nba Stephen Curry, dal grande calciatore galleseBale all'olimpionica dello sci Lindsey Vonn per arrivare a star di Hollywood come ...Footballer Gareth Bale has joined pop star Niall Horan in becoming a global ambassador for the R&A on a transfer day signing by the governing body.Gareth Bale has agreed to become a global ambassador for The R&A in support of its activities to inspire new audiences around the world into playing golf.