Spotify, anche Harry e Meghan contro i podcast No vax. E la piattaforma annuncia nuove linee guida (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il primo è stato Neil Young, poi è arrivata Joni Mitchell e ora hanno bussato alle porte di Spotify anche Harry Windsor e Meghan Markle. L'ex coppia reale ora si occupa soprattutto di intrattenimento. Con le loro 11 società registrate tutte nel Delaware (stato americano ai limiti del paradiso fiscale) hanno in programma nei prossimi mesi di sfornare podcast, libri e serie tv sulla loro storia dentro e fuori Buckingham Palace. Harry e Meghan hanno firmato anche un contratto con Spotify, da (riportano le agenzie) 1,8 milioni di sterline. Un contratto che ora è messo in discussione dal podcast di Joe Rogan, noto per rilanciare spesso fake news. La coppia si è unita alla battaglia di Young e Mitchell e in un comunicato ha ...

