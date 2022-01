Wilshere | Mi manca giocare a calcio Sono geloso dei giocatori

(Di sabato 29 gennaio 2022) "La mia carriera da giocatore non è ancora finita". Jacknon molla e vuole tornare acome professionista. Il centrocampista inglese, ex promessa delmondiale ora ormai ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Wilshere manca

TUTTO mercato WEB

: "Migiocare a calcio" Jackha ancora tanta voglia di giocare. L'ultima esperienza al Bournemouth non stata delle migliori e il suo contratto è scaduto il 31 giugno 2021; da ...: "Migiocare a calcio" Jackha ancora tanta voglia di giocare. L'ultima esperienza al Bournemouth non stata delle migliori e il suo contratto è scaduto il 31 giugno 2021; da ...L'ex Arsenal, oggi senza contratto, si confessa al Daily Mail: "Non voglio usare la parola depressione, ma avevo pensieri negativi. Posso ancora giocare" ...Jack Wilshere è stato tormentato da numerosi infortuni nel corso della sua carriera. L'ex centrocampista di Arsenal , Bournemouth e West Ham sembrava che potesse diventare un punto fermo della Naziona ...