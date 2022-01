Chiusa l' intesa nella maggioranza sul Mattarella-bis Anche Draghi ha mediato sul Quirinale Meloni furiosa

(Di sabato 29 gennaio 2022) Si è raggiunta un'nel vertice disul bis per Sergio. Lo confermano fonti di. Alla fine, dopo sei giorni e sette votazioni andate a vuoto, si torna al punto di partenza: Sergio. E' questa la strada scelta dai partiti (con la mediazione di Mario) per trovare una soluzionehain, Fdi di traverso Segui su affaritaliani.it

Advertising

amperrino : Chiusa l'intesa nella maggioranza sul Mattarella-bisAnche Draghi ha mediato sul Quirinale. Meloni furiosa - UGambini : Habemus Presidente ? #Mattarella bis @Quirinale @RadioRadicale **FLASH -QUIRINALE: FONTI, CHIUSA INTESA LEADER MA… - amperrino : Quirinale, chiusa l'intesa nella maggioranza sul Mattarella-bis - - roderiu : **FLASH -QUIRINALE: FONTI, CHIUSA INTESA LEADER MAGGIORANZA SU MATTARELLA- FLASH** = ADN0383 7 POL 0 ADN POL NAZ *… - Affaritaliani : Quirinale, chiusa l'intesa nella maggioranza sul Mattarella-bis -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusa intesa

Affaritaliani.it

l'tra i leader della maggioranza per il Quirinale: si vota la conferma di Sergio Mattarella presidente della Repubblica. Lo dicono fonti presenti al vertice che si è tenuto a ...Però c'è un ostacolo: la partita vaentro oggi. Più si allungano i tempi e più si riducono ... Fuga in avanti che Conte, Salvini e Letta proveranno a evitare con l'in extremis. Il Pd fa ...In Aula iniziato lo spoglio della settima votazione. Draghi: Mattarella resti per il bene del Paese. Salvini: la squadra resti così, con Draghi premier e Mattarella bis ...Roma, 29 gen. (askanews) - Chiusa l'intesa tra i leader della maggioranza per il Quirinale: si vota la conferma di Sergio Mattarella presidente ...