WWE: La dirigenza crede molto nei Creed Brothers e li considera futuri main eventer (Di venerdì 28 gennaio 2022) I Creed Brothers (Brutus e Julius) sono due dei migliori performer, da un punto di vista puramente atletico, presenti nel territorio di sviluppo della WWE. I due fanno parte della stable Diamond Mine e attualmente sono impegnati in un feud con l’Imperium in quel di NXT. I fratelli Creed ha già preso parte ad alcuni dark match nel main roster e sembra proprio che la federazione di Vince McMahon punti molto su di loro. La convinzione è che in futuro arriveranno a ritagliarsi uno spazio molto importante divenendo delle star del main roster. La WWE punta su di loro Sembra che la WWE riponga grandi aspettative in Brutus Creed e Julius Creed. La dirigenza stravede per loro ed convinta che i due fratelli ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 28 gennaio 2022) I(Brutus e Julius) sono due dei migliori performer, da un punto di vista puramente atletico, presenti nel territorio di sviluppo della WWE. I due fanno parte della stable Diamond Mine e attualmente sono impegnati in un feud con l’Imperium in quel di NXT. I fratelliha già preso parte ad alcuni dark match nelroster e sembra proprio che la federazione di Vince McMahon puntisu di loro. La convinzione è che in futuro arriveranno a ritagliarsi uno spazioimportante divenendo delle star delroster. La WWE punta su di loro Sembra che la WWE riponga grandi aspettative in Brutuse Julius. Lastravede per loro ed convinta che i due fratelli ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: La dirigenza crede molto nei Creed Brothers e li considera futuri main eventer - - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Non c’è fiducia in Finn Balor, ma la dirigenza non vuole che vada in AEW - -