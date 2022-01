Palas | non più ammessi altri intoppi | la ditta è sub iudice Il Comune sta vagliando se proseguire con l' affidamento

(Di venerdì 28 gennaio 2022) PESARO - Lavori al vecchioripartiti, ma laè ancora sub. Passando davanti al cantiere dell'ex hangar di viale dei Partigiani, in questi giorni si vede movimento. 'Stiamo lavorando',...

Ma a quanto pareci vorrà ancora molto tempo per sciogliere le riserve. A ottobre i carabinieri e l'ispettorato del Lavoro, avevano chiuso il cantiere del vecchioper la poca sicurezza dei ...Questa situazioneci destabilizzerà, prendiamo tutto come viene anche se queste cose mi lasciano un po' perplesso perché stravolgere il calendario e giocare due volte nello stessopossono ...PESARO - Lavori al vecchio palas ripartiti, ma la ditta è ancora sub iudice. Passando davanti al cantiere dell’ex hangar di viale dei Partigiani, in questi giorni si vede ...2' di lettura Fano 27/01/2022 - C’è una gran voglia di ricominciare a giocare nell’ambiente virtussino e la sfida di domenica al Palas Allende (ore 18) contro Belluno rappresenta il primo passo import ...