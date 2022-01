Nuovo codice della strada: cosa cambia dal 1 febbraio per auto e moto straniere (Di venerdì 28 gennaio 2022) Targhe straniere di auto, moto e rimorchi, si cambia . Nel Nuovo codice della strada , per adeguarsi all'Europa, dal 1 febbraio viene introdotto un Nuovo articolo, il 93 bis , con la legge 238 del 23 ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Targhedie rimorchi, si. Nel, per adeguarsi all'Europa, dal 1viene introdotto unarticolo, il 93 bis , con la legge 238 del 23 ...

Advertising

eventiatmilano : Sabato sera nuovo appuntamento in musica con #TheClassicalExperience In Palazzina Liberty 'Fuoco e Anima'. Bigliet… - ANSA_Motori : Da sabato entreranno in vigore in Gran Bretagna nuove norme che sono state inserite nel Codice della Strada per mig… - IGNitalia : Jeff Grubb e Jez Corden hanno svelato in anticipo l'esistenza di un nuovo videogioco Xbox con nome in codice… - SoftLabsrl : A febbraio scopri IperWall BIM nel webinar gratuito della serie 'Analisi & Calcolo', considerazioni sul codice di c… - coltivailgusto_ : RT @TerraVivaCisl: 1° #Congresso #TerraViva #Campania ?? Dalla #Terra un nuovo Inizio ???? Il Pres. naz. @ClaudioRisso6 conclude i lavori: 'Ai… -