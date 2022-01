Quirinale, notte di veti e trattative: in pole Draghi, Casini e Belloni. In campo anche Cassese e Riccardi (Di giovedì 27 gennaio 2022) Si cerca un’intesa, da oggi basta la maggioranza dei grandi elettori: 505 voti. Il Pd vota scheda bianca Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 27 gennaio 2022) Si cerca un’intesa, da oggi basta la maggioranza dei grandi elettori: 505 voti. Il Pd vota scheda bianca

Advertising

Tommasolabate : +++ A naso, si chiude nelle prossime ore. È tutto apparecchiato perché Conte, Letta e Salvini, prima della notte,… - Tommasolabate : La notte rimette in pista la candidatura di Draghi, sgonfia leggermente le ruote alla macchinina di Casini, buca le… - myrtamerlino : Sta per iniziare una lunga notte per la politica, da telefonini accesi come ha detto #Salvini. Dopo i giorni bui d… - crisa_giuliani : RT @Tommasolabate: La notte rimette in pista la candidatura di Draghi, sgonfia leggermente le ruote alla macchinina di Casini, buca le gomm… - vincenzo9718 : RT @Tommasolabate: La notte rimette in pista la candidatura di Draghi, sgonfia leggermente le ruote alla macchinina di Casini, buca le gomm… -