MONARK Disponibile il trailer della DEMO e aperti i pre-order digitali per PS4™! (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Immergiti nel misterioso mondo di MONARK con la DEMO giocabile! Comanda i tuoi DEMOni in battaglia, esplora l'Otherworld e sfida i Pactbearers. Supererai le avversità, così come la tua follia? Guarda il trailer della DEMO qui e scopri maggiori informazioni su MONARK visitando il sito ufficiale. Effettua il pre-order della Digital Deluxe Edition, che include i seguenti outfit: Protagonist's Casual Outfit Nozomi's Casual Outfit Shinya's Casual Outfit Ryotaro's Casual Outfit Kokoro's Casual Outfit Questa offerta limitata è valida fino al 21 febbraio 2022. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

GamingTalker : Monark, una demo è disponibile su PS4 e Nintendo Switch - GameHugITA : RT @PlayStationBit: MONARK, disponibile la demo - xxnuj : RT @PickaQuest: @NISAinEurope ha annunciato una demo per #Monark, il nuovo RPG di Furyu che sarà disponibile in Europa a partire dal 25 feb… - PlayStationBit : MONARK, disponibile la demo - __Bianconiglio : RT @PickaQuest: @NISAinEurope ha annunciato una demo per #Monark, il nuovo RPG di Furyu che sarà disponibile in Europa a partire dal 25 feb… -

Ultime Notizie dalla rete : MONARK Disponibile Monark: pubblicato il demo trailer inglese Monark è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Switch e PC tramite Steam . Tags demo trailer inglese Furyu Lancarse Monark

Monark: nuovo trailer senza esclusione di colpi Sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e Pc sulla piattaforma Steam Tags Monark Nintendo Switch PC PlayStation 4 PlayStation 5 Steam

Monark: demo disponibile in Italia, link per il download su PS4 e PS5 Everyeye Videogiochi Monark: la demo è disponibile su PlayStation e Nintendo Switch NIS America ha appena pubblicato una demo di Monark in Europa dedicata alle console PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Monark, una demo è disponibile su PS4 e Nintendo Switch Su PS4 e Switch arriva la demo di Monark. NIS America e FuRyu hanno annunciato di aver rilasciato in Occidente una demo giocabile di Monark, un nuovo RPG ideato da ex dipendenti di Atlus che, in prece ...

