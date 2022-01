Tir prende fuoco in galleria sulla Torino - Bardonecchia: autostrada bloccata per quasi sette ore (Di martedì 25 gennaio 2022) L'autostrada A32 Torino - Bardonecchia è stata chiusa nella serata di ieri per oltre sette ore per spegnere l'incendio della motrice di un tir all'interno della galleria Cels, tra Chiomonte ed Exilles. Leggi su leggo (Di martedì 25 gennaio 2022) L'A32è stata chiusa nella serata di ieri per oltreore per spegnere l'incendio della motrice di un tir all'interno dellaCels, tra Chiomonte ed Exilles.

