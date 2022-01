Stasera è di scena MARADONNA – “La CalciAttrice” (Di martedì 25 gennaio 2022) Calcio e strada, recitazione on the road: la storia di Lucia oggi approda alla Sala Assoli di Napoli, sede napoletana di Casa del Contemporaneo, dove è di scena Stasera 25 e mercoledì 26 gennaio alle 20,30 con MARADONNA – “La CalciAttrice”, di e con Lucia Mallardi. Dal calcio al teatro, la protagonista tiene incollati gli spettatori attratti dalla sua energia, dall’allegria ma anche dalla curiosità di vedere una ragazza che palleggia con grande disinvoltura. Tutti la chiamano MARADONNA ma il suo vero nome è Lucia Mallardi. Ex calciatrice professionista, ha giocato nelle fila del Giulianova, poi dell’Ortona e successivamente della Lazio in serie A, prima di tentare la fortuna in Germania prima di arrendersi ad un brutto infortunio che l’ha fermata. Ma lei non si è data per vinta. Utilizzando le ... Leggi su optimagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Calcio e strada, recitazione on the road: la storia di Lucia oggi approda alla Sala Assoli di Napoli, sede napoletana di Casa del Contemporaneo, dove è di25 e mercoledì 26 gennaio alle 20,30 con– “La”, di e con Lucia Mallardi. Dal calcio al teatro, la protagonista tiene incollati gli spettatori attratti dalla sua energia, dall’allegria ma anche dalla curiosità di vedere una ragazza che palleggia con grande disinvoltura. Tutti la chiamanoma il suo vero nome è Lucia Mallardi. Ex calciatrice professionista, ha giocato nelle fila del Giulianova, poi dell’Ortona e successivamente della Lazio in serie A, prima di tentare la fortuna in Germania prima di arrendersi ad un brutto infortunio che l’ha fermata. Ma lei non si è data per vinta. Utilizzando le ...

