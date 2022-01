Gf Vip | panico nella casa | è scomparso | concorrente disperato

Leggi su youmovies

(Di martedì 25 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima,sua versione originale, sul sito YouMovies. Il Gf Vip non annoia mai.serata di ieri, unè andato inper aver perso di vista una ricompensa. Ecco quanto accaduto. Nell’ultimo periodo, il Grande Fratello Vip sa come regalare sorprese. Il programma si sta avviando verso la fine ma le novità non mancano mai. Inoltre, ad aumentare l’interesse sono