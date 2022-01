Bebe Vio, orgoglio nazionale, ospite d'onore della seconda puntata di Italia's Got Talent (Di martedì 25 gennaio 2022) "Questa bandiera mi riempie d'orgoglio e mi emoziona ogni volta che la porto in giro per il mondo. È il simbolo di un Paese che crede nell'inclusione e nelle pari opportunità'. Parola di Bebe Vio , ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 25 gennaio 2022) "Questa bandiera mi riempie d'e mi emoziona ogni volta che la porto in giro per il mondo. È il simbolo di un Paese che crede nell'inclusione e nelle pari opportunità'. Parola diVio , ...

Advertising

VanityFairIt : L'arrivo in Quirinale, le passeggiate a piedi e sulla Panda grigia, il fuori onda del parrucchiere, l'esultanza agl… - CiniLetizia : Bebe Vio, orgoglio nazionale, ospite d’onore della seconda puntata di Italia’s Got Talent - Luce_news : Bebe Vio, orgoglio nazionale, ospite d’onore della seconda puntata di Italia’s Got Talent - capalbo_rino : RT @VanityFairIt: L'arrivo in Quirinale, le passeggiate a piedi e sulla Panda grigia, il fuori onda del parrucchiere, l'esultanza agli Euro… - rosariarenna : RT @VanityFairIt: L'arrivo in Quirinale, le passeggiate a piedi e sulla Panda grigia, il fuori onda del parrucchiere, l'esultanza agli Euro… -