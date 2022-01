Alex Belli: ecco chi frequenta dopo Delia (Di martedì 25 gennaio 2022) Alex Belli, ecco chi frequenta dopo Delia Duran: l’ex-attore di CentoVetrine, da poco uscito dalla casa del GF Vip, fa ancora parlare. Alex Belli frequenta una quarta donna? La notizia shock.Protagonisti indiscussi di questi mesi al Grande Fratello Vip sono stati sicuramente Alex Belli e Solei Sorge che, con la loro presunta “amicizia”, tengono ormai banco da diversi mesi. Ora, nella casa di Cinecittà c’è Delia Duran, mentre il marito Belli è fuori e partecipa solamente durante le dirette; i due sono ai ferri corti, ma la donna pare ancora innamorata dell’attore. Lui è andato avanti? ecco chi frequenta. , da non ... Leggi su formatonews (Di martedì 25 gennaio 2022)chiDuran: l’ex-attore di CentoVetrine, da poco uscito dalla casa del GF Vip, fa ancora parlare.una quarta donna? La notizia shock.Protagonisti indiscussi di questi mesi al Grande Fratello Vip sono stati sicuramentee Solei Sorge che, con la loro presunta “amicizia”, tengono ormai banco da diversi mesi. Ora, nella casa di Cinecittà c’èDuran, mentre il maritoè fuori e partecipa solamente durante le dirette; i due sono ai ferri corti, ma la donna pare ancora innamorata dell’attore. Lui è andato avanti?chi. , da non ...

