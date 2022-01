Inter-Caicedo, l’ex calciatore svela quando si farà l’operazione! (Di lunedì 24 gennaio 2022) Intervenuto dagli studi di Dazn, l’ex centrocampista della Lazio, Marco Parolo, ha espresso la propria opinione in merito all’Inter di Simone Inzaghi e a una probabile clamorosa trattativa di mercato che potrebbe sorgere nelle prossime ore. Felipe Caicedo attaccante del GenoaFelipe Caicedo in uscita dal Genoa, potrebbe essere il nome in extremis in casa Inter, per inforzare l’attacco. L’infortunio di Correa sembra infatti più serio del previsto, e Caicedo verrebbe di corsa a giocare a Milano dove ritroverebbe Simone Inzaghi. Il suo ex compagno di squadra, Marco Parolo ai microfoni di Dazn ha parlato proprio della trattativa: “Caicedo? So che domani ci sarà un summit dove ne parleranno. Sicuramente il ragazzo vorrà andare di corsa, bisogna ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 24 gennaio 2022)venuto dagli studi di Dazn,centrocampista della Lazio, Marco Parolo, ha espresso la propria opinione in merito all’di Simone Inzaghi e a una probabile clamorosa trattativa di mercato che potrebbe sorgere nelle prossime ore. Felipeattaccante del GenoaFelipein uscita dal Genoa, potrebbe essere il nome in extremis in casa, per inforzare l’attacco. L’infortunio di Correa sembra infatti più serio del previsto, everrebbe di corsa a giocare a Milano dove ritroverebbe Simone Inzaghi. Il suo ex compagno di squadra, Marco Parolo ai microfoni di Dazn ha parlato proprio della trattativa: “? So che domani ci sarà un summit dove ne parleranno. Sicuramente il ragazzo vorrà andare di corsa, bisogna ...

AlfredoPedulla : #Inter: #Inzaghi gradisce #Caicedo, nessuna chance per #Zaza. Vertice forse martedì per una valutazione completa.… - CB_Ignoranza : - Inter 2-1 Juventus, gol di Sanchez al 120’ - Inter 3-2 Empoli, gol di Ranocchia al 91’ - Inter 2-1 Venezia, gol d… - marcoconterio : ?? ??? Si terrà nei prossimi giorni un summit in casa #Inter tra dirigenza e Inzaghi. Puo arrivare una punta in prest… - leoandmax_ : #Caicedo in uscita dal #Genoa; #Inzaghi lo vorrebbe all'#Inter ?? - news24_inter : #Caicedo e #Salcedo: una poltrona per due ???? -